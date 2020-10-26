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ВАКС залишив без змін запобіжний захід Гладковському

ВАКС залишив без змін запобіжний захід Гладковському

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У понеділок, 26 жовтня, слідча суддя ВАКС за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисника колишнього першого заступника секретаря РНБО України про зміну запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство в одній зі справ - щодо корупційних схем у закупівлі автомобілів для армії, що завдало 17,44 млн грн збитків державі, - стосовно Гладковського завершили у червні.

Торік 19 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. Гладковський вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього поклали процесуальні обов’язки, дію яких неодноразово продовжували.

Українські Національні Новини

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