ВАКС продовжив Гладковському покладені на нього обов'язки до 5 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив до 5 червня строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника секретаря Ради з національної безпеки й оборони Олега Гладковського. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.
“Учора, 14 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив до 5 червня 2020 року строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника секретаря Ради з національної безпеки й оборони”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що зокрема, підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.
Нагадаємо, ексзаступник секретаря РНБО підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв УНН, ВАКС 19 жовтня обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. У ВАКС вважають, що призначена сума застави Гладковського відповідає завданим збиткам.