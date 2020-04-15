ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязанности до 5 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 5 июня срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"Вчера, 14 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил до 5 июня 2020 года срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности, подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт для выезда за границу.
Напомним, экс-замсекретаря СНБО подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, ВАКС 19 октября избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. В ВАКС считают, что назначенная сумма залога Гладковскому соответствует нанесенному ущербу.