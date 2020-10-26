ВАКС оставил без изменений меру пресечения Гладковскому
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В понедельник, 26 октября, следственная судья ВАКС по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защитника бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.
Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Следствие по одному из дел - о коррупционных схемах в закупке автомобилей для армии, что нанесло 17,44 млн грн убытков государству, - в отношении Гладковского завершили в июне.
В прошлом году 19 октября ВАКС избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более чем 10 млн грн. Гладковський вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него положили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.