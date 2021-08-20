ВАКС продовжив обов'язки нардепу Юрченку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строки дії обов’язків, покладених на народного депутата Олександра Юрченка, якого виключили з фракції "Слуги народу", та його помічника, обвинувачених в отриманні хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення ВАКС.
Цитата:
“У п’ятницю, 20 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання прокурора про продовження строку дії обов’язків, покладених на народного депутата Верховної Ради України 9 скликання від 21.09.2020 року”, — йдеться в повідомленні ВАКС.
Деталі
Повідомляється, що обвинувачений надалі зобов’язаний: прибувати до суду за першим викликом; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
“Строк дії обов’язків — до 21 жовтня 2021 року включно”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, іншому обвинуваченому у цьому кримінальному провадженні — помічникові нардепа — суд також продовжив строк дії обов’язків, покладених ухвалою ВАКС від 15 вересня 2020 року, ще на 2 місяці.
Доповнення
Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара.
ВАКС відправив Юрченка під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу у повному обсязі.
У серпні цього року до суду було скеровано вже й обвинувальний акт стосовно колишнього "слуги" та його посередника.