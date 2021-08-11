Справу про хабар нардепа Юрченка передали до суду

ukru
Ексклюзив
10:51 • 7405 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 19136 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 111901 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 154101 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 224552 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 177532 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 172594 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187831 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154786 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160179 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 92591 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 86832 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 82691 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 106771 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 76001 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 224560 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 184549 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 280253 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 275787 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 402899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 79757 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 86388 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 82787 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 107320 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116884 перегляди
Актуальне
Справу про хабар нардепа Юрченка передали до суду

Справу про хабар нардепа Юрченка передали до суду

Київ • УНН

 • 20774 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Юрченка, якого виключили з фракції "Слуги народу", та його посередника обвинувачених в отриманні хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

“11 серпня 2021 року САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів України.

Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності НАБУ розробило спеціальну операцію з розкриття злочинної діяльності організованої групи та включення до її складу детектива “під прикриттям”.

“У межах зазначеної спецоперації детектив „під прикриттям“ виконував роль представника іноземної компанії. Познайомившись із одним із учасників угрупування, детектив повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є ухвалення низки законодавчих ініціатив щодо надання підприємствам, які здійснюють утилізацію сміття, „зеленого тарифу“ на продаж електроенергії та іншого нормативного регулювання діяльності підприємства”, — зазначається в повідомленні.

За даними слідства, після цього учасник злочину познайомив детектива з народним депутатом України. Під час подальших зустрічей народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України “Про управління відходами” та у подальшому ще 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів — членів відповідного Комітету Верховної Ради України.

“На початку серпня детектив „під прикриттям“ передав неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій через посередника. 26-27 серпня співучасники планували отримати кошти у сумі 200 тис. дол. у тому числі для підкупу народних депутатів. Однак Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши абонентський номери операторів мобільного зв’язку та термінали мобільного зв’язку”, — інформує САП.

В САП повідомляється, що відповідно до висновків експертиз усі аудіовідеозаписи отримані в ході проведених відносно народного депутата України і його спільника негласних слідчих (розшукових) дій не містять ознак монтажу або підробки, а промовлені на цих відеозаписах висловлювання належать саме народному обранцю і другому співвиконавцю злочину.

“Попри усі намагання народного депутата і його спільника завуалювати прохання надання їм неправомірної вигоди та подальше підбурення до передачі грошей іншим депутатами, висновком судової семантико-текстуальної (лінгвістичної) експертизи підтверджено наявність у висловлюваннях обвинувачених прохання до надання грошових коштів в якості неправомірної вигоди і схиляння ними детектива НАБУ „під прикриттям“ до надання неправомірної вигоди членам профільного комітету Верховної Ради України”, — йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на нерухоме майно і автотранспортні засоби обвинувачених накладено арешт.

Посереднику у передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня 2020.

Самому ж нардепу пізніше — 17 вересня, після підписання підозри Генеральним прокурором.

Доповнення

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 3 березня повідомили народному депутату Олександру Юрченку та його посереднику про відкриття матеріалів в справі про отримання хабаря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами