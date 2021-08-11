Справу про хабар нардепа Юрченка передали до суду

Цитата

“11 серпня 2021 року САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів України.

Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності НАБУ розробило спеціальну операцію з розкриття злочинної діяльності організованої групи та включення до її складу детектива “під прикриттям”.

“У межах зазначеної спецоперації детектив „під прикриттям“ виконував роль представника іноземної компанії. Познайомившись із одним із учасників угрупування, детектив повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є ухвалення низки законодавчих ініціатив щодо надання підприємствам, які здійснюють утилізацію сміття, „зеленого тарифу“ на продаж електроенергії та іншого нормативного регулювання діяльності підприємства”, — зазначається в повідомленні.

За даними слідства, після цього учасник злочину познайомив детектива з народним депутатом України. Під час подальших зустрічей народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України “Про управління відходами” та у подальшому ще 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів — членів відповідного Комітету Верховної Ради України.

“На початку серпня детектив „під прикриттям“ передав неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій через посередника. 26-27 серпня співучасники планували отримати кошти у сумі 200 тис. дол. у тому числі для підкупу народних депутатів. Однак Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши абонентський номери операторів мобільного зв’язку та термінали мобільного зв’язку”, — інформує САП.

В САП повідомляється, що відповідно до висновків експертиз усі аудіовідеозаписи отримані в ході проведених відносно народного депутата України і його спільника негласних слідчих (розшукових) дій не містять ознак монтажу або підробки, а промовлені на цих відеозаписах висловлювання належать саме народному обранцю і другому співвиконавцю злочину.

“Попри усі намагання народного депутата і його спільника завуалювати прохання надання їм неправомірної вигоди та подальше підбурення до передачі грошей іншим депутатами, висновком судової семантико-текстуальної (лінгвістичної) експертизи підтверджено наявність у висловлюваннях обвинувачених прохання до надання грошових коштів в якості неправомірної вигоди і схиляння ними детектива НАБУ „під прикриттям“ до надання неправомірної вигоди членам профільного комітету Верховної Ради України”, — йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на нерухоме майно і автотранспортні засоби обвинувачених накладено арешт.

Посереднику у передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня 2020.

Самому ж нардепу пізніше — 17 вересня, після підписання підозри Генеральним прокурором.

Доповнення

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 3 березня повідомили народному депутату Олександру Юрченку та його посереднику про відкриття матеріалів в справі про отримання хабаря.