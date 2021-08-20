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ВАКС продлил обязанности нардепу Юрченко

ВАКС продлил обязанности нардепу Юрченко

Киев  •  УНН

 • 12854 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Александра Юрченко, которого исключили из фракции "Слуги народа", и его помощника, обвиняемых в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение ВАКС.

Цитата:

"В пятницу, 20 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на народного депутата Верховной Рады Украины 9 созыва от 21.09.2020 года", - говорится в сообщении ВАКС.

Детали

Сообщается, что обвиняемый в дальнейшем обязан: прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

"Срок действия обязанностей - до 21 октября 2021 года включительно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, другому обвиняемому в этом уголовном производстве - помощнику нардепа - суд также продлил срок действия обязанностей, возложенных постановлением ВАКС от 15 сентября 2020 года, еще на 2 месяца.

Дополнение

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

ВАКС отправил Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более чем 3 млн грн. Позже за него внесли залог в полном объеме.

В августе этого года в суд было направлено уже и обвинительный акт в отношении бывшего "слуги" и его посредника.

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