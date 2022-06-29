В залі Радбезу члени делегації рф під час вшанування пам’яті жертв війни в Україні вирішили встати просто щоб не виглядати вбивцями відверто - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Рада безпеки ООН, 28 червня, вшанувала памʼять усіх українців, вбитих окупантами. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати — просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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“Рада безпеки ООН стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати — просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу”, — сказав Зеленський.
Контекст
Вчора, 28 червня, Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об’єктів в Україні, говорили, зокрема про ракетний удар по ТЦ “Амстор” в Кременчуку, який забрав життя щонайменше 20 осіб.
Перед делегатами виступив президент України Володимир Зеленський. В кінці виступу він закликав Радбез ООН вшанувати пам’ять загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання.
Після цього делегати встали зі своїх місць, навіть заступник представника росії в ООН Дмитро Полянський, який вчора заявляв, що трагедія в ТЦ нібито була українською “провокацією” для привернення уваги Заходу.