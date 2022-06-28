Радбез ООН зібрався на екстрене засідання щодо російсько-української війни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Рада Безпеки ООН розпочала екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об'єктів в Україні, передає кореспондент УНН.
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Головуючий оголосив про участь у засіданні Президента України Володимира Зеленського, який, як раніше повідомлялось, має виступити в рамках РБ ООН.
Нагадаємо
28 червня Рада Безпеки ООН з ініціативи України збирає засідання для обговорення удару по Кременчуку та обстрілів окупантами мирного українського населення.
Напередодні російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.