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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 16764 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Радбез ООН зібрався на екстрене засідання щодо російсько-української війни

Радбез ООН зібрався на екстрене засідання щодо російсько-української війни

Київ • УНН

 • 199625 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Рада Безпеки ООН розпочала екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об'єктів в Україні, передає кореспондент УНН.

Деталі

Головуючий оголосив про участь у засіданні Президента України Володимира Зеленського, який, як раніше повідомлялось, має виступити в рамках РБ ООН.

Нагадаємо

28 червня Рада Безпеки ООН з ініціативи України збирає засідання для обговорення удару по Кременчуку та обстрілів окупантами мирного українського населення.

Напередодні російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.

Українські Національні Новини

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