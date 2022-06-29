В зале Совбеза члены делегации рф во время чествования памяти жертв войны в Украине решили встать просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Совбез ООН, 28 июня, почтил память всех украинцев, убитых оккупантами. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили встать — просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“Совбез ООН стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили встать — просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не виновных людей на этой войне, развязанной против украинского народа”, — сказал Зеленский.
Контекст
Вчера, 28 июня, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине, говорили, в частности о ракетном ударе по ТЦ “Амстор” в Кременчуге, который унес жизни не менее 20 человек.
Перед делегатами выступил президент Украины Владимир Зеленский. В конце выступления он призвал Совбез ООН почтить память погибших в результате российского преступления минутой молчания.
После этого делегаты встали со своих мест, даже заместитель представителя россии в ООН Дмитрий Полянский, который вчера заявлял, что трагедия в ТЦ якобы была украинской “провокацией” для привлечения внимания Запада.