В Євросоюзі визначилися з політикою "Східного партнерства" після 2020 року

У своїх висновках Рада вітає значні досягнення програми "Східного партнерства" на сьогоднішній день і підтверджує свій підхід, заснований на стимулах і умовах, як засіб заохочення країн Східного партнерства до продовження реформ і активізації зусиль в цьому напрямку, йдеться в повідомленні.

Рада підтверджує, що існуючі політичні рамки, включаючи набір "20 результатів на 2020 рік", є дійсними і приносять відчутні результати і вигоди для людей.

Європейська Рада також підкреслює важливість майбутнього "Східного партнерства" як більш стратегічного, амбітного, гнучкого і інклюзивної механізму співпраці, що дозволяє учасникам спільно вирішувати загальні і глобальні проблеми в широкому спектрі областей, особливо в нинішній безпрецедентній ситуації, викликаній пандемією COVID-19.

У своїх висновках Рада закликає до твердої прихильності основам "Східного партнерства". До них відносяться демократія, права людини, верховенство права, ефективне управління і успішна антикорупційна політика, а також економічні реформи, екологічні, кліматичні та енергетичні виклики, цифрова трансформація та інвестування в людей, підкреслили в Європейській Раді.

Європейська Рада очікує наступного саміту Східного партнерства, на якому, можливо, будуть розглянуті результати, досягнуті з часу останнього саміту в 2017 році, схвалені довгострокові цілі політики і намічені шляхи подальшого зміцнення і поглиблення співробітництва, а також надано мандат на підготовчу роботу по досягненню результатів наступного покоління після 2020 року.

"Східне партнерство" — політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської політики сусідства. Було відкрито Європейським Союзом 7 травня 2009 року.

Ініціатива "Східного партнерства" була представлена Польщею за підтримки Швеції у травні 2008 року на Раді ЄС. Ця ініціатива передбачає участь 6 країн Східної Європи та Закавказзя — України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили висновки щодо “Східного партнерства” та визнають європейські прагнення України.