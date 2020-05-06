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Посли ЄС погодили висновки щодо “Східного партнерства” та визнають європейські прагнення України — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Посли Європейського союзу погодили висновки щодо “Східного партнерства”, в яких визнають “європейські прагнення” України, Грузії і Молдови. Про це повідомляє видання “Радіо Свобода”, передає УНН.

Посли ЄС погодили висновки щодо “Східного партнерства” та визнають європейські прагнення України — ЗМІ

“Посли ЄС погодили висновки щодо „Східного партнерства“. Найважливіше, що вони досі визнають „європейські прагнення“ асоційованих країн, зокрема України, Грузії й Молдови, і поступову економічну інтеграцію. Проте опір був значним, що непокоїть”, — пише видання.

Минулого місяця видання з посиланням на документи, повідомляв, що держави ЄС досі не досягли остаточної згоди щодо амбіцій на членство з боку східних сусідів блоку, а також стривожені наслідками вже запровадженої візової лібералізації.

Програма “Східного партнерства” стартувала 2009 року і має на меті наблизити Україну, Вірменію, Білорусь, Грузію, Молдову та Азербайджан ближче до блоку. Водночас вона не містить чіткої пропозиції вступити до блоку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майбутнє "Східного партнерства" має сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС — Кулеба

З того часу Грузія, Молдова та Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, в тому числі угоди про вільну торгівлю. Однак деякі країни-члени неохоче публічно обговорюють питання долучення нових держав до ЄС.

Москва неодноразово висловлювалася проти програми Східного партнерства, заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом та її основними торговельними партнерами може нашкодити інтересам Росії.

Нагадаємо, в березні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко повідомив, що в опублікованих пропозиціях Єврокомісії щодо майбутнього "Східного партнерства", консультації по яким тривали майже рік, відображені пропозиції України щодо посилення інтеграції в конкретних напрямках.

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