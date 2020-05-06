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Послы ЕС согласовали выводы относительно "Восточного партнерства" и признают европейские стремления Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 12986 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Послы Европейского союза согласовали выводы относительно “Восточного партнерства”, в которых признают “европейские стремления” Украины, Грузии и Молдовы. Об этом сообщает издание “Радио Свобода”, передает УНН.

Послы ЕС согласовали выводы относительно "Восточного партнерства" и признают европейские стремления Украины - СМИ

“Послы ЕС согласовали выводы относительно „Восточного партнерства“. Самое важное, что они до сих пор признают „европейские стремления“ ассоциированных стран, в частности Украины, Грузии и Молдовы, и постепенную экономическую интеграцию. Однако сопротивление было значительным, что беспокоит”, — пишет издание.

В прошлом месяце издание со ссылкой на документы, сообщало, что государства ЕС до сих пор не достигли окончательного согласия относительно амбиций на членство со стороны восточных соседей блока, а также встревожены последствиями уже введенной визовой либерализации.

Программа “Восточного партнерства” стартовала в 2009 году и имеет целью приблизить Украину, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Азербайджан ближе к блоку. В то же время она не содержит четкого предложения вступить в блок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будущее “Восточного партнерства” должно способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС — Кулеба

С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе соглашения о свободной торговле. Однако некоторые страны-члены неохотно публично обсуждают вопрос вступления новых государств в ЕС.

Москва неоднократно высказывалась против программы Восточного партнерства, заявляя, что укрепление экономических связей между Евросоюзом и его основными торговыми партнерами может навредить интересам России.

Напомним, в марте вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко сообщил, что в опубликованных предложениях Еврокомиссии относительно будущего “Восточного партнерства”, консультации по которым продолжались почти год, отражены предложения Украины по усилению интеграции в конкретных направлениях.

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