В Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня Европейский Совет утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года, подтвердив его стратегическое значение и совместную приверженность построению общего пространства общей демократии, процветания и стабильности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Европейского Совета.
В своих выводах Совет приветствует значительные достижения программы "Восточного партнерства" на сегодняшний день и подтверждает свой подход, основанный на стимулах и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и активизации усилий в этом направлении, говорится в сообщении.
Совет подтверждает, что существующие политические рамки, включая набор "20 результатов на 2020 год", являются действительными и приносят ощутимые результаты и выгоды для людей.
Европейский Совет также подчеркивает важность будущего "Восточного партнерства" как более стратегического, амбициозного, гибкого и инклюзивного механизма сотрудничества, позволяющего участникам совместно решать общие и глобальные проблемы в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.
В своих выводах Совет призывает к твердой приверженности основам "Восточного партнерства". К ним относятся демократия, права человека, верховенство права, эффективное управление и успешная антикоррупционная политика, а также экономические реформы, экологические, климатические и энергетические вызовы, цифровая трансформация и инвестирование в людей, подчеркнули в Европейском Совете.
Европейский Совет ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, возможно, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени последнего саммита в 2017 году, одобрены долгосрочные цели политики и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также дан мандат на подготовительную работу по достижению результатов следующего поколения после 2020 года.
"Восточное партнерство" - политика Европейского Союза, которая ставит целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС и является продолжением восточного направления существующей Европейской политики соседства. Было открыто Европейским Союзом 7 мая 2009 года.
Инициатива "Восточного партнерства" была представлена Польшей при поддержке Швеции в мае 2008 года на Совете ЕС. Эта инициатива предусматривает участие 6 стран Восточной Европы и Закавказья - Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана.
Напомним, ранее послы ЕС согласовали выводы относительно "Восточного партнерства" и признают европейские стремления Украины.