В Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года

КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня Европейский Совет утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года, подтвердив его стратегическое значение и совместную приверженность построению общего пространства общей демократии, процветания и стабильности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Европейского Совета.