В Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17938 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 86738 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112666 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 184069 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 187095 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 394185 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227404 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503321 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349765 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230897 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11626 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11855 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 11103 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 10253 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9902 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145840 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133806 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221772 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 394185 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503321 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17938 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39692 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39224 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46679 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76889 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года

Киев • УНН

 • 21100 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня Европейский Совет утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года, подтвердив его стратегическое значение и совместную приверженность построению общего пространства общей демократии, процветания и стабильности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Европейского Совета.

В Евросоюзе определись с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года

В своих выводах Совет приветствует значительные достижения программы "Восточного партнерства" на сегодняшний день и подтверждает свой подход, основанный на стимулах и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и активизации усилий в этом направлении, говорится в сообщении.

Совет подтверждает, что существующие политические рамки, включая набор "20 результатов на 2020 год", являются действительными и приносят ощутимые результаты и выгоды для людей.

Европейский Совет также подчеркивает важность будущего "Восточного партнерства" как более стратегического, амбициозного, гибкого и инклюзивного механизма сотрудничества, позволяющего участникам совместно решать общие и глобальные проблемы в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.

В своих выводах Совет призывает к твердой приверженности основам "Восточного партнерства". К ним относятся демократия, права человека, верховенство права, эффективное управление и успешная антикоррупционная политика, а также экономические реформы, экологические, климатические и энергетические вызовы, цифровая трансформация и инвестирование в людей, подчеркнули в Европейском Совете.

Европейский Совет ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, возможно, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени последнего саммита в 2017 году, одобрены долгосрочные цели политики и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также дан мандат на подготовительную работу по достижению результатов следующего поколения после 2020 года.

"Восточное партнерство" - политика Европейского Союза, которая ставит целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС и является продолжением восточного направления существующей Европейской политики соседства. Было открыто Европейским Союзом 7 мая 2009 года.

Инициатива "Восточного партнерства" была представлена Польшей при поддержке Швеции в мае 2008 года на Совете ЕС. Эта инициатива предусматривает участие 6 стран Восточной Европы и Закавказья - Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали выводы относительно "Восточного партнерства" и признают европейские стремления Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93