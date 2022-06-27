В Європейській Бізнес Асоціації розповіли, якої допомоги підприємці чекають від держави в умовах війни

За її словами, аби підтримати підприємців, держава могла б розміщувати більше державних замовлень.

Цитата

“Роль держави на сьогоднішній момент може полягати в тому, щоб додавати гроші в нашу економіку - додавати “свіжу кров” у вигляді нових державних замовлень. Саме відсутність грошей на сьогоднішній момент є великим викликом для багатьох бізнесменів. Тому, мені здається, з одного боку, держава мала б відповідати за створення поточних прозорих умов. І мені здається, у нас непогані умови для ведення бізнесу, особливо, коли ми дивимося на інші країни. І насправді у нас є чим пишатися в нашій країні стосовно умов. Але з іншого боку держава могла б ділитися державними замовленнями”, - зазначила Дерев’янко.

Нагадаємо

Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні було зареєстровано 51 240 нових бізнесів.