Після вторгнення рф в Україні з'явилося понад 51 тис. нових бізнесів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні було зареєстровано 51 240 нових бізнесів. Про це повідомила платформа "Опендатабот", інформує УНН.
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"З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну було зареєстровано більше 51 тисячі нових бізнесів. З них 43 тисячі – це ФОПи, та 8 тисяч юридичних осіб", – ідеться у повідомленні.
Деталі
На початку червня було зафіксовано новий рекорд реєстрацій ФОПів – 4652 підприємця. Це найбільша цифра з лютого. Загалом за три тижні було зареєстровано понад 12 тисяч підприємців.
Помітно змінилася ситуація з реєстрацією нових компаній. Так, у червні в Києві було зареєстровано 40% ФОПів у порівнянні з довоєнними показниками, у Львові – 45%, а ось у Харкові – лише 25%.
У лютому перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД "Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції.
За три місяці повномасштабного вторгнення ситуація змінилася. На першому місці за кількістю нових ФОПів опинився КВЕД "Роздрібна торгівля". Разом кведи, пов'язані з роздрібною та оптовою торгівлею, становили 37% від усіх нових ФОПів.
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