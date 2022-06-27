После вторжения рф в Украине появилось более 51 тыс. новых бизнесов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине было зарегистрировано 51 240 новых бизнесов. Об этом сообщила платформа "Опендатабот", информирует УНН.
Цитата
"С момента полномасштабного вторжения рф в Украину было зарегистрировано более 51 тысяч новых бизнесов. Из них 43 тысяч – это ФЛП, и 8 тысяч юридических лиц", – говорится в сообщении.
Детали
В начале июня был зафиксирован новый рекорд регистраций ФЛП – 4652 предпринимателя. Это самая большая цифра с февраля. Всего за три недели было зарегистрировано более 12 тысяч предпринимателей.
Заметно поменялась ситуация с регистрацией новейших компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФЛП по сравнению с довоенными показателями, во Львове – 45%, а вот в Харькове – только 25%.
В феврале первое место по количеству регистраций новых ФЛП занимал КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", а категории "Предоставление информационных услуг" и "Предоставление других индивидуальных услуг" занимали третью и четвертую позиции.
За три месяца полномасштабного вторжения ситуация изменилась. На первом месте по количеству новых ФЛП оказался КВЭД "Розничная торговля". Вместе квэды, связанные с розничной и оптовой торговлей, составляли 37% от всех новых ФЛП.
Напомним
В рамках программы "еРабота" государство предоставит до 8 млн грн безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий.
Также Кабинет министров Украины в рамках "еРаботы" утвердил грантовую программу поддержки развития ІТ-сектора и стартапов в сфере высоких технологий.