В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, какой помощи предприниматели ждут от государства в условиях войны

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13:44 • 33730 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 56361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Основными проблемами, с которыми сталкивается бизнес в условиях войны, являются логистика, безопасность, проблемы с доступом к финансированию, кредитованию и платежеспособному спросу. Об этом в эфире марафона “Единые новости” рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, передает УНН.

По ее словам, чтобы поддержать предпринимателей, государство могло бы размещать больше государственных заказов.

Цитата

“Роль государства на сегодняшний момент может заключаться в том, чтобы добавлять деньги в нашу экономику – добавлять “свежую кровь” в виде новых государственных заказов. Именно отсутствие денег на сегодняшний момент является большим вызовом для многих предпринимателей. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, государство должно отвечать за создание текущих прозрачных условий. И мне кажется, у нас неплохие условия для ведения бизнеса, особенно когда мы смотрим на другие страны. И действительно у нас есть чем гордиться в нашей стране относительно условий. Но с другой стороны государство могло бы делиться государственными заказами”, – отметила Деревянко.

Напомним

Украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "эРобота".

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину было зарегистрировано 51 240 новых бизнесов.

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