В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, какой помощи предприниматели ждут от государства в условиях войны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Основными проблемами, с которыми сталкивается бизнес в условиях войны, являются логистика, безопасность, проблемы с доступом к финансированию, кредитованию и платежеспособному спросу. Об этом в эфире марафона “Единые новости” рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, передает УНН.
По ее словам, чтобы поддержать предпринимателей, государство могло бы размещать больше государственных заказов.
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“Роль государства на сегодняшний момент может заключаться в том, чтобы добавлять деньги в нашу экономику – добавлять “свежую кровь” в виде новых государственных заказов. Именно отсутствие денег на сегодняшний момент является большим вызовом для многих предпринимателей. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, государство должно отвечать за создание текущих прозрачных условий. И мне кажется, у нас неплохие условия для ведения бизнеса, особенно когда мы смотрим на другие страны. И действительно у нас есть чем гордиться в нашей стране относительно условий. Но с другой стороны государство могло бы делиться государственными заказами”, – отметила Деревянко.
Напомним
Украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "эРобота".
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину было зарегистрировано 51 240 новых бизнесов.