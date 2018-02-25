В Єрусалимі закрили Храм Гробу Господнього на знак протесту

Сьогодні законопроект буде обговорюватися на засіданні міністерського комітету Ізраїлю, після чого його направлять на затвердження в кнесет. Закон дозволяє державі експропріювати церковні землі, які церква здає в оренду приватним фірмам.

Передбачається, що законопроект захистить орендодавців у разі несплати оренди.

Крім цього, муніципальна влада Єрусалиму скасувала податкові послаблення, які надавалися церквам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США планують відкрити посольство в Єрусалимі у травні

Ці кроки з боку ізраїльської влади, як повідомляє Jerusalem Post, були названі главами церков “систематичною кампанією зловживань проти церков та християн”.

Храм Гробу Господнього вважається одним з найсвятіших місць в християнстві, де, вважається, був розп’ятий, а потім похований Ісус до його передбачуваного воскресіння. Місце є одним з найбільш відвідуваних і Ізраїлі, особливо для туристів серед християн та паломників. За даними міністерства закордонних справ Ізраїлю, в 2013 році Ізраїль відвідало понад два мільйони туристів християнського віросповідання, 90% з них відвідали храм Гробу Господнього.