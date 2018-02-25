В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня в знак протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В воскресенье, 25 февраля, Храм Гроба Господня в Иерусалиме были закрыты в знак протеста против нового налогового законодательства в Израиле, передает УНН со ссылкой на издание Reuters.
Сегодня законопроект будет обсуждаться на заседании министерского комитета Израиля, после чего его направят на утверждение в кнессет. Закон позволяет государству экспроприировать церковные земли, которые церковь сдает в аренду частным фирмам.
Предполагается, что законопроект защитит арендодателей в случае неуплаты аренды.
Кроме этого, муниципальные власти Иерусалима отменили налоговые послабления, которые предоставлялись церквям.
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Эти шаги со стороны израильских властей, как сообщает Jerusalem Post, были названы главами церквей "систематической кампанией злоупотреблений против церквей и христиан".
Храм Гроба Господня считается одним из самых святых мест в христианстве, где, считается, был распят, а затем похоронен Иисус до его предполагаемого воскресения. Место является одним из самых посещаемых в Израиле, особенно для туристов среди христиан и паломников. По данным министерства иностранных дел Израиля, в 2013 году Израиль посетили более двух миллионов туристов христианского вероисповедания, 90% из них посетили храм Гроба Господня.