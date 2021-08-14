В Ємені військові вбили понад 20 осіб - ЗМІ

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“На передовій лінії Аль-Касарах на північному сході від західного району Сірва армія відбила напади повстанців-хуситів з двох напрямків на висотах Мальбоди, які були знову захоплені армією два дні тому, вбивши 14 повстанців і знову захопивши шосе, що з’єднує Аль-Касарах з північно-західним районом с. Рагван ”, - йдеться у повідомленні військового джерела.

У південно-західному районі Рахаба “армія відбила напади повстанців на стратегічну гору Аль-Абзах, яку армія повернула собі на початку цього місяця, вбивши щонайменше семеро”.

Телекомпанія “Аль-Арабія”, що належить Саудівській Аравії, повідомила, що коаліція перехопила і знищила безпілотний літальний апарат, запущений бойовиками хуситів, що підтримуються Іраном, у напрямку саудівського міста Хаміс Мушаїт.

Доповнення

У ході боїв між єменськими лоялістами і повстанцями-хуситами, які прагнуть взяти стратегічне місто Маріб на півночі, загинули 90 людей.