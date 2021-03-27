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В японському аеропорту померла хвора на COVID-19 жінка

В японському аеропорту померла хвора на COVID-19 жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Жінка, яка заразилася коронавірусом, померла в японському аеропорту Наріта неподалік Токіо, де перебувала на карантині. Про це повідомляє агенція Kyodo із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що жінці було понад 50 років, вона прилетіла в країну з Єгипту 16 березня. По прильоту в аеропорт Наріта вона зробила тест на коронавірус, який виявився позитивним. Інфіковану залишили на двотижневий карантин в аеропорту, де для таких випадків обладнали спеціальні зони.

За даними японського МОЗ, жінка померла раптово, оскільки хвороба у неї проходила безсимптомно. Вранці 27 березня під час щоденного опитування про стан здоров'я хвора не підійшла до телефону. Коли до неї в кімнату прийшли медпрацівники, вони виявили пацієнтку мертвою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Японії зафіксували випадок передачі COVID-19 від матері до новонародженого

Додамо

Згідно з даними Worldometer, станом на 27 березня в Японії зареєстровано 462 840 випадків захворювання на COVID-19, від хвороби померли 8967 людей.

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