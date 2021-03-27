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В японском аэропорту умерла больная COVID-19 женщина

В японском аэропорту умерла больная COVID-19 женщина

Киев  •  УНН

 • 20519 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Женщина, которая заразилась коронавирусом, умерла в японском аэропорту Нарита недалеко от Токио, где находилась на карантине. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что женщине было 50 лет, она прилетела в страну из Египта 16 марта. По прилету в аэропорт Нарита она сделала тест на коронавирус, который оказался положительным. Инфицированную оставили на двухнедельный карантин в аэропорту, где для таких случаев оборудуют специальные зоны.

По данным японского Минздрава, женщина умерла внезапно, поскольку болезнь у нее проходила бессимптомно. Утром 27 марта во время ежедневного опроса о состоянии здоровья больная не подошла к телефону. Когда к ней в комнату пришли медработники, они обнаружили пациентку мертвой.

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Добавим

Согласно данным Worldometer, по состоянию на 27 марта в Японии зарегистрировано 462 840 случаев заболевания COVID-19, от болезни умерли 8 967 человек.

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