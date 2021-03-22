У Японії зафіксували випадок передачі COVID-19 від матері до новонародженого

Деталі

Члени Японського педіатричного товариства вивчили дані, отримані з 1,1 тис. медустанов по всій країні. Вони показали, що станом на кінець серпня минулого року в Японії народилися 52 дитини від матерів, заражених COVID-19.

У одного з новонароджених тест на коронавірус показав позитивний результат, але, як повідомляє телеканал, його здоров’ю нічого не загрожує.

Доповнення

Декілька подібних випадків було виявлено і в інших країнах. Проте керівник групи експертів професор Моріока Ічіро заявив, що це відбувається дуже рідко, а у інфікованих немовлят розвиваються незначні симптоми. Спеціаліст закликав вагітних дотримуватися достатніх антивірусних заходів.

В кінці листопада минулого року в Сінгапурі у жінки, яка заразилася COVID-19 під час вагітності, народилася дитина з антитілами до коронавірусу. За словами матері, лікарі повідомили їй, що її власні антитіла зникли, медики припускають, що вона передала їх новонародженому.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 455 638 випадків захворювання, 8 812 людей загинули.