В Японии зафиксировали случай передачи COVID-19 от матери к новорожденному

Детали

Члены Японского педиатрического общества изучили данные, полученные из 1,1 тыс. медучреждений по всей стране. Они показали, что по состоянию на конец августа прошлого года в Японии родились 52 ребенка от матерей, зараженных COVID-19.

У одного из новорожденных тест на коронавирус показал положительный результат, но, как сообщает телеканал, его здоровью ничего не угрожает.

Дополнение

Несколько подобных случаев было выявлено и в других странах. Тем не менее руководитель группы экспертов профессор Мориока Ичиро заявил, что это происходит очень редко, а у инфицированных младенцев развиваются незначительные симптомы. Специалист призвал беременных соблюдать достаточные антивирусные меры.

В конце ноября прошлого года в Сингапуре у женщины, которая заразилась COVID-19 во время беременности, родился ребенок с антителами к коронавирусу. По словам матери, врачи сообщили ей, что ее собственные антитела исчезли, медики предполагают, что она передала их новорожденному.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Японии 455 638 случаев заболевания, 8 812 человек погибли.