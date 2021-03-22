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В Японии зафиксировали случай передачи COVID-19 от матери к новорожденному

В Японии зафиксировали случай передачи COVID-19 от матери к новорожденному

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Японии впервые выявили возможный случай передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному, сообщает телеканал NHK со ссылкой на исследователей, передает УНН.

Детали

Члены Японского педиатрического общества изучили данные, полученные из 1,1 тыс. медучреждений по всей стране. Они показали, что по состоянию на конец августа прошлого года в Японии родились 52 ребенка от матерей, зараженных COVID-19.

У одного из новорожденных тест на коронавирус показал положительный результат, но, как сообщает телеканал, его здоровью ничего не угрожает.

Дополнение

Несколько подобных случаев было выявлено и в других странах. Тем не менее руководитель группы экспертов профессор Мориока Ичиро заявил, что это происходит очень редко, а у инфицированных младенцев развиваются незначительные симптомы. Специалист призвал беременных соблюдать достаточные антивирусные меры.

В конце ноября прошлого года в Сингапуре у женщины, которая заразилась COVID-19 во время беременности, родился ребенок с антителами к коронавирусу. По словам матери, врачи сообщили ей, что ее собственные антитела исчезли, медики предполагают, что она передала их новорожденному.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Японии 455 638 случаев заболевания, 8 812 человек погибли.

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