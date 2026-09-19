В Японії стартують Азійські ігри 2026, за медалі змагатимуться спортсмени з 45 країн

$44.6651.24
ukenru
09:30 • 732 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
08:52 • 3736 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
08:32 • 5122 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
08:26 • 2676 перегляди
Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
07:38 • 8098 перегляди
лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
07:18 • 9278 перегляди
Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
07:14 • 7110 перегляди
Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ
06:41 • 9672 перегляди
Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР
06:10 • 12967 перегляди
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
05:43 • 14107 перегляди
"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
77%
752мм
Популярнi новини
Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії18 вересня, 23:59 • 11718 перегляди
російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПДPhoto19 вересня, 01:43 • 12584 перегляди
Що святкують 19 вересня в Україні та світі19 вересня, 02:58 • 8180 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України04:16 • 11029 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13456 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 23851 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 42938 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 25316 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 40393 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 34625 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Алексис Оганян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Нью-Йорк
Польща
Реклама
УНН Lite
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 1254 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 5870 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13477 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 14962 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії18 вересня, 14:49 • 17927 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

В Японії стартують Азійські ігри 2026, за медалі змагатимуться спортсмени з 45 країн

Київ • УНН

 • 466 перегляди

У Японії 19 вересня розпочнуться Азійські ігри за участю спортсменів із 45 країн і територій. Змагання триватимуть до 4 жовтня.

В Японії стартують Азійські ігри 2026, за медалі змагатимуться спортсмени з 45 країн

У японській Нагої 19 вересня офіційно стартують XX Азійські ігри – одна з найбільших мультиспортивних подій світу. Змагання триватимуть до 4 жовтня та зберуть спортсменів із 45 країн і територій Азії, повідомляє The Times of India, пише УНН.

Деталі

Урочиста церемонія відкриття відбудеться на стадіоні Paloma Mizuho в Нагої. Для Японії це перші Азійські ігри за 32 роки – востаннє країна приймала їх у Хіросімі в 1994 році.

До програми Азійських ігор 2026 року увійшли 43 види спорту. Частина змагань, зокрема у футболі, баскетболі та крикеті, розпочалася ще до офіційної церемонії відкриття.

Ігри триватимуть 16 днів

Змагання проходитимуть переважно в Нагої та префектурі Айті, хоча окремі турніри прийматимуть й інші регіони Японії.

UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніру18.09.26, 17:57 • 25319 переглядiв

Серед дисциплін представлені як традиційні олімпійські види спорту – легка атлетика, плавання, бокс, боротьба, гімнастика та командні ігри, – так і популярні в Азії дисципліни.

Особливе значення матимуть хокейні турніри. Переможці чоловічих і жіночих змагань отримають прямі путівки на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Попередні Азійські ігри відбулися у китайському Ханчжоу у 2023 році. Нинішні Ігри стануть уже 20-ми в історії та завершаться 4 жовтня.

Кейн побив рекорд Бундесліги, який тримався майже 50 років 19.09.26, 11:42 • 570 переглядiв

Степан Гафтко

СпортСвіт
Японія
Лос-Анджелес