В Японії стартують Азійські ігри 2026, за медалі змагатимуться спортсмени з 45 країн
Київ • УНН
У Японії 19 вересня розпочнуться Азійські ігри за участю спортсменів із 45 країн і територій. Змагання триватимуть до 4 жовтня.
У японській Нагої 19 вересня офіційно стартують XX Азійські ігри – одна з найбільших мультиспортивних подій світу. Змагання триватимуть до 4 жовтня та зберуть спортсменів із 45 країн і територій Азії, повідомляє The Times of India, пише УНН.
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Урочиста церемонія відкриття відбудеться на стадіоні Paloma Mizuho в Нагої. Для Японії це перші Азійські ігри за 32 роки – востаннє країна приймала їх у Хіросімі в 1994 році.
До програми Азійських ігор 2026 року увійшли 43 види спорту. Частина змагань, зокрема у футболі, баскетболі та крикеті, розпочалася ще до офіційної церемонії відкриття.
Ігри триватимуть 16 днів
Змагання проходитимуть переважно в Нагої та префектурі Айті, хоча окремі турніри прийматимуть й інші регіони Японії.
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Серед дисциплін представлені як традиційні олімпійські види спорту – легка атлетика, плавання, бокс, боротьба, гімнастика та командні ігри, – так і популярні в Азії дисципліни.
Особливе значення матимуть хокейні турніри. Переможці чоловічих і жіночих змагань отримають прямі путівки на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.
Попередні Азійські ігри відбулися у китайському Ханчжоу у 2023 році. Нинішні Ігри стануть уже 20-ми в історії та завершаться 4 жовтня.
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