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В Японии стартуют Азиатские игры 2026 года, за медали будут бороться спортсмены из 45 стран

Киев • УНН

 • 734 просмотра

В Японии 19 сентября начнутся Азиатские игры с участием спортсменов из 45 стран и территорий. Соревнования продлятся до 4 октября.

В Японии стартуют Азиатские игры 2026 года, за медали будут бороться спортсмены из 45 стран

В японской Нагое 19 сентября официально стартуют XX Азиатские игры — одно из крупнейших мультиспортивных событий мира. Соревнования продлятся до 4 октября и соберут спортсменов из 45 стран и территорий Азии, сообщает The Times of India, пишет УНН.

Детали

Торжественная церемония открытия состоится на стадионе Paloma Mizuho в Нагое. Для Японии это первые Азиатские игры за 32 года — последний раз страна принимала их в Хиросиме в 1994 году.

В программу Азиатских игр 2026 года вошли 43 вида спорта. Часть соревнований, в частности по футболу, баскетболу и крикету, началась ещё до официальной церемонии открытия.

Игры продлятся 16 дней

Соревнования будут проходить преимущественно в Нагое и префектуре Айти, хотя отдельные турниры примут и другие регионы Японии.

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Среди дисциплин представлены как традиционные олимпийские виды спорта — лёгкая атлетика, плавание, бокс, борьба, гимнастика и командные игры, — так и популярные в Азии дисциплины.

Особое значение будут иметь хоккейные турниры. Победители мужских и женских соревнований получат прямые путёвки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Предыдущие Азиатские игры состоялись в китайском Ханчжоу в 2023 году. Нынешние Игры станут уже 20-ми в истории и завершатся 4 октября.

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