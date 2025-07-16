В УЗ показали, як зараз виглядає вокзал у Покровську

Покровський вокзал, з якого починалась дорога до безпеки для тисяч українців, нині нагадує про незламність у прифронтових реаліях. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Вокзал міста Покровськ. Саме звідси тисячі людей вирушали евакуаційними потягами Укрзалізниці до безпечніших регіонів країни. Він бачив усе - сльози, прощання, втрати. Але й обійми, надію та віру у наше майбутнє - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що будівля пошкоджена від обстрілів російських окупантів. Але вокзал досі стоїть.

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