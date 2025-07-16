В УЗ показали, як зараз виглядає вокзал у Покровську
Київ • УНН
Укрзалізниця показала поточний стан вокзалу в Покровську, який слугував відправною точкою для тисяч евакуйованих. Будівля пошкоджена обстрілами, але залишається цілою.
Покровський вокзал, з якого починалась дорога до безпеки для тисяч українців, нині нагадує про незламність у прифронтових реаліях. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Вокзал міста Покровськ. Саме звідси тисячі людей вирушали евакуаційними потягами Укрзалізниці до безпечніших регіонів країни. Він бачив усе - сльози, прощання, втрати. Але й обійми, надію та віру у наше майбутнє
В УЗ додали, що будівля пошкоджена від обстрілів російських окупантів. Але вокзал досі стоїть.
Нагадаємо
Російська авіабомба влучила в центр Добропілля Донецької області біля магазину "Аврора" у годину пік. Загинули та постраждали люди, місцева лікарня не справляється з напливом поранених.