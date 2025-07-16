В УЗ показали, как сейчас выглядит вокзал в Покровске
Киев • УНН
Укрзализныця показала текущее состояние вокзала в Покровске, который служил отправной точкой для тысяч эвакуированных. Здание повреждено обстрелами, но остается целым.
Покровский вокзал, с которого начиналась дорога к безопасности для тысяч украинцев, ныне напоминает о несокрушимости в прифронтовых реалиях. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.
Вокзал города Покровск. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами Укрзализныци в более безопасные регионы страны. Он видел все - слезы, прощания, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее
В УЗ добавили, что здание повреждено от обстрелов российских оккупантов. Но вокзал до сих пор стоит.
Напомним
Российская авиабомба попала в центр Доброполья Донецкой области возле магазина "Аврора" в час пик. Погибли и пострадали люди, местная больница не справляется с наплывом раненых.