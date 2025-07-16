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В УЗ показали, как сейчас выглядит вокзал в Покровске

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Укрзализныця показала текущее состояние вокзала в Покровске, который служил отправной точкой для тысяч эвакуированных. Здание повреждено обстрелами, но остается целым.

В УЗ показали, как сейчас выглядит вокзал в Покровске

Покровский вокзал, с которого начиналась дорога к безопасности для тысяч украинцев, ныне напоминает о несокрушимости в прифронтовых реалиях. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Вокзал города Покровск. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами Укрзализныци в более безопасные регионы страны. Он видел все - слезы, прощания, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее

- говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что здание повреждено от обстрелов российских оккупантов. Но вокзал до сих пор стоит.

Напомним

Российская авиабомба попала в центр Доброполья Донецкой области возле магазина "Аврора" в час пик. Погибли и пострадали люди, местная больница не справляется с наплывом раненых.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Покровск
Украинская железная дорога
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