В УЗ показали, как сейчас выглядит вокзал в Покровске

Покровский вокзал, с которого начиналась дорога к безопасности для тысяч украинцев, ныне напоминает о несокрушимости в прифронтовых реалиях. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Вокзал города Покровск. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами Укрзализныци в более безопасные регионы страны. Он видел все - слезы, прощания, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что здание повреждено от обстрелов российских оккупантов. Но вокзал до сих пор стоит.

Напомним

Российская авиабомба попала в центр Доброполья Донецкой области возле магазина "Аврора" в час пик. Погибли и пострадали люди, местная больница не справляется с наплывом раненых.