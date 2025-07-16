росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: є загиблі та поранені

Російська авіабомба впала у район магазину "Аврора" у центрі Добропілля Донецької області у годину пік, коли люди поверталися з роботи. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі - місцева лікарня не може прийняти всіх - повідомив Лубінець.

Він назвав це черговим свідомим ударом по цивільних.

"Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!" — додав Лубінець.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу Дружківки на Донеччині пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Частково обвалилася стеля, вибито вікна та деформовано ворота гаража, але особовий склад та техніка не постраждали.