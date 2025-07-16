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россияне сбросили авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Российская авиабомба попала в центр Доброполья Донецкой области возле магазина "Аврора" в час пик. Погибли и пострадали люди, местная больница не справляется с наплывом раненых.

россияне сбросили авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российская авиабомба упала в районе магазина "Аврора" в центре Доброполья Донецкой области в час пик, когда люди возвращались с работы. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех

- сообщил Лубинец.

Он назвал это очередным сознательным ударом по гражданским.

"Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия!" — добавил Лубинец.

Напомним

В результате российского обстрела Дружковки Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть. Частично обвалился потолок, выбиты окна и деформированы ворота гаража, но личный состав и техника не пострадали.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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