россияне сбросили авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российская авиабомба упала в районе магазина "Аврора" в центре Доброполья Донецкой области в час пик, когда люди возвращались с работы. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех - сообщил Лубинец.

Он назвал это очередным сознательным ударом по гражданским.

"Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия!" — добавил Лубинец.

Напомним

В результате российского обстрела Дружковки Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть. Частично обвалился потолок, выбиты окна и деформированы ворота гаража, но личный состав и техника не пострадали.