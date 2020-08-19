В уряді розповіли про джерела фінансування розвитку Запорізького регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Джерелами фінансування розвитку Запорізького регіону буде обласний та місцеві бюджети, а також приватні інвестиції. Про це заявив під час свого виступу у Запоріжжі віце-прем’єр-міністр України, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
“Джерела фінансування будуть наступними. По-перше, це обласний та місцевий бюджети, це державний фонд регіонального розвитку, це приватні інвестиції, це кредитні донорські кошти та публічне приватне партнерство”, - сказав Федоров.
За його словами, наразі в регіоні вже проходить будування та реконструкція восьми шкіл, п’яти дитячих садочків, дев’яти приймальних відділень, 17 амбулаторій, двох басейнів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.