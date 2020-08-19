В уряді розповіли про джерела фінансування розвитку Запорізького регіону

“Джерела фінансування будуть наступними. По-перше, це обласний та місцевий бюджети, це державний фонд регіонального розвитку, це приватні інвестиції, це кредитні донорські кошти та публічне приватне партнерство”, - сказав Федоров.

За його словами, наразі в регіоні вже проходить будування та реконструкція восьми шкіл, п’яти дитячих садочків, дев’яти приймальних відділень, 17 амбулаторій, двох басейнів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.