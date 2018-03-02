В університеті США сталась стрілянина: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У коледжі американського штату Мічиган сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей, передає УНН з посиланням на CBS.
У коледжі повідомили, що підозрюваний все ще перебуває на свободі, і поліція порадила людям у цьому районі знайти укриття.
Представники в місті Маунт-Плезант, де розміщений кампус, описали підозрюваного в Twitter як 19-річного темношкірого чоловіка. Він був одягнений в гірчично-жовті джинси і синю кофту з капюшоном, при собі має зброю.
Коледж гуманітарних та соціальних і поведінкових наук в школі закликав людей не наближатись до території кампусу.
Нагадаємо, згідно з повідомленням CNN, щонайменше 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). За словами шерифа округу Броуард (штат Флорида), винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.