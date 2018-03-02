В университете США произошла стрельба: два человека погибли

В колледже сообщили, что подозреваемый все еще находится на свободе, и полиция посоветовала людям в этом районе найти укрытие.

Представители в городе Маунт-Плезант, где расположен кампус, описали подозреваемого в Twitter как 19-летнего темнокожего мужчину. Он был одет в горчично-желтые джинсы и синюю кофту с капюшоном, при себе имеет оружие.

Колледж гуманитарных и социальных и поведенческих наук в школе призвал людей не приближаться к территории кампуса.

Напомним, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.