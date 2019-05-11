В “Укрзалізниці” незаконно виписали премій на понад 50 млн грн

“Колишнє керівництво виробничого підрозділу „Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський“ філії „Пасажирська компанія“ АТ „Укрзалізниця“ приховало 50,9 млн грн, що були нараховані як премії, одноразові заохочення та матеріальна допомога окремим працівникам. Це виявлено департаментом внутрішнього аудиту та контролю "Укрзалізниці" за результатами позапланової перевірки підрозділу з ініціативи керівництва товариства”, — йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що за період з 1 січня по 31 жовтня 2018 року виявлено факти, коли деяким працівникам виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення при виході у щорічну відпустку в розмірі двох окладів та 2-3 рази на рік у тому числі.

Наприклад, керівник цієї вагонної дільниці за своєю заявою безпідставно отримав матеріальної допомоги на оздоровлення в липні 2018 року в розмірі двох окладів — на загальну суму 45100 грн.

“У ході перевірки також встановлено факт виділення понад 165 тис. грн у вигляді премій та заохочень головному бухгалтеру, яка в момент виплати була відсутня на робочому місці, фактично перебуваючи на лікарняному, у щорічній або навчальній відпустці”, — зазначається в повідомленні.

Також, встановлено, що колишніми керівником вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський та головним бухгалтером не контролювалось нарахування заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

“Більше того, вони своїми усними вказівками змушували своїх підлеглих працівників проводити нарахування коштів без відповідних нормативних документів, оформлених належним чином, а в разі відмови від виконання поставлених ними завдань погрожували звільненням або фізичною розправою”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”. 3 травня 2019 року восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду