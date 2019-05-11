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В "Укрзализныце" незаконно выписали премий на более чем 50 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9863 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Прежнее руководство вагонного участка станции Киев-Пассажирский выписало незаконных премий на 50,9 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Прежнее руководство производственного подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский" филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" скрыло 50,9 млн грн, которые начисленные как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам. Это обнаружено департаментом внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци" по результатам внеплановой проверки подразделения по инициативе руководства общества", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что за период с 1 января по 31 октября 2018 года выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась материальная помощь на оздоровление при уходе в ежегодный отпуск в размере двух окладов и 2-3 раза в год в том числе.
Например, руководитель этого вагонного участка по своему заявлению безосновательно получил материальной помощи на оздоровление в июле 2018 года в размере двух окладов - на общую сумму 45100 грн.

"В ходе проверки также установлен факт выделения более 165 тыс. грн в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая в момент выплаты отсутствовала на рабочем месте, фактически находясь на больничном, в ежегодном или учебном отпуске", - отмечается в сообщении.

Также установлено, что бывшими руководителем вагонного участка станции Киев-Пассажирский и главный бухгалтер не контролировалось начисления заработной платы в соответствии с действующим законодательством.

"Более того, они своими устными указаниями заставляли своих подчиненных работников проводить начисления средств без соответствующих нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа от выполнения поставленных ими задач угрожали увольнением или физической расправой", - говорится в сообщении.

Напомним, детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". 3 мая 2019 года восьми подозреваемым открыто материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд

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