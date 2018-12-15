В Україну завозять все більше взуття та парасольок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна наростила імпорт взуття, головних уборів та парасольок. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-жовтні цього року Україна імпортувала відповідної продукції на 313,4 млн дол., що на 35,4% більше, аніж за відповідний період минулого року.
Експорт взуття, головних уборів та парасольок також зріс. За 10 місяців цього року Україна експортувала відповідної продукції на 176,3 млн дол., що на 17,5% більше, аніж за 10 місяців 2017 року.
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Крім того, протягом звітного періоду, Україна наростила імпорт текстильних матеріалів – на 16,1%, недорогоцінних металів – на 20,7%.
Нагадаємо, в Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота.