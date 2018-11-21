В Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота

ukru
Ексклюзив
09:46 • 29450 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 50519 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 99747 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 215444 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 512334 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 475758 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 467167 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334189 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269140 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 546083 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
8.7 м/с
54 %
753 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 114060 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 117687 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 112290 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 104149 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 72235 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 99579 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 464376 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 546030 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 468720 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 416886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 4966 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 24669 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 179316 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175645 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175587 перегляди
Актуальне
В Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота

В Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота

Київ • УНН

 • 24171 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) пропонує продовжити термін дії заборони на експорт дорогоцінних металів на 2019 рік. Про це йдеться в проекті постанови уряду, опублікованої на сайті відомства, передає УНН.

Згідно з проектом постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік", МЕРТ пропонує встановити нульові квоти на експорт срібла, включаючи срібло з покриттям із золота або платини, у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку. Виключення мають становити лише банківські метали.

Такі ж квоти передбачені й на експорт золота. Обмеження стосується також і відходів або брухту дорогоцінних металів.

Як зазначається у проекті документа, експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюються у порядку, установленому Національним банком.

Крім того, проект постанови містить перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2019 році, перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2019 році у межах тарифної квоти.

Також документ встановлює квоти на експорт антрациту.

При цьому документ зазначає, що не використані у 2018 році ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабміну від 20 грудня 2017 року, дійсні до 1 березня 2019 року.

Приблизно такий самий перелік товарів, імпорт і експорт яких підлягає ліцензуванню, міститься й у відповідній постанові минулого року – "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік" від 20 грудня 2017 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, у січні-серпні цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88