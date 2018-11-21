В Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) пропонує продовжити термін дії заборони на експорт дорогоцінних металів на 2019 рік. Про це йдеться в проекті постанови уряду, опублікованої на сайті відомства, передає УНН.