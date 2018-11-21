В Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) пропонує продовжити термін дії заборони на експорт дорогоцінних металів на 2019 рік. Про це йдеться в проекті постанови уряду, опублікованої на сайті відомства, передає УНН.
Згідно з проектом постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік", МЕРТ пропонує встановити нульові квоти на експорт срібла, включаючи срібло з покриттям із золота або платини, у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку. Виключення мають становити лише банківські метали.
Такі ж квоти передбачені й на експорт золота. Обмеження стосується також і відходів або брухту дорогоцінних металів.
Як зазначається у проекті документа, експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюються у порядку, установленому Національним банком.
Крім того, проект постанови містить перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2019 році, перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2019 році у межах тарифної квоти.
Також документ встановлює квоти на експорт антрациту.
При цьому документ зазначає, що не використані у 2018 році ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабміну від 20 грудня 2017 року, дійсні до 1 березня 2019 року.
Приблизно такий самий перелік товарів, імпорт і експорт яких підлягає ліцензуванню, міститься й у відповідній постанові минулого року – "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік" від 20 грудня 2017 року.
Нагадаємо, за даними Держстату, у січні-серпні цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол.