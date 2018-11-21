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В Украине хотят продлить запрет на экспорт серебра и золота

В Украине хотят продлить запрет на экспорт серебра и золота

Киев  •  УНН

 • 24167 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает продлить срок действия запрета на экспорт драгоценных металлов на 2019 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованного на сайте ведомства, передает УНН.

Согласно проекту постановления "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2019 год", МЭРТ предлагает установить нулевые квоты на экспорт серебра, включая серебро с покрытием из золота или платины, в необработанном или полуобработанном виде, или в виде порошка. Исключение должны составлять только банковские металлы.

Такие же квоты предусмотрены и на экспорт золота. Ограничение касается также и отходов или лома драгоценных металлов.

Как отмечается в проекте документа, экспорт и импорт драгоценных металлов, принадлежащих к банковским металлам, осуществляются в порядке, установленном Национальным банком.

Кроме того, проект постановления содержит перечень товаров (озоноразрушающих веществ), экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2019 году, перечень товаров, импорт которых из Республики Македония подлежит лицензированию в 2019 году в пределах тарифной квоты.

Также документ устанавливает квоты на экспорт антрацита.

При этом документ отмечает, что не использованные в 2018 году лицензии на экспорт и импорт товаров, определенные в постановлении Кабмина от 20 декабря 2017 года, действительны до 1 марта 2019 года.

Примерно такой же перечень товаров, импорт и экспорт которых подлежит лицензированию, содержится и в соответствующем постановлении прошлого года - "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год" от 20 декабря 2017 года.

Напомним, по данным Госстата, в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Украина нарастила экспорт на 12,4% - до почти 31 млрд долл., импорт на 16,1% - около 36 млрд долл.

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