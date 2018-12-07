Україна і Литва збільшили товарообіг на 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. Про це повідомила прес-служба Президента України на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кубів: Литва привела в Україну китайських інвесторів
Зазначимо, що у грошовому еквіваленті, за даними прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, товарообіг України з Литвою перевищує 1 млрд доларів. Про це глава українського уряду повідомляв під час зустрічі зі своїм литовським колегою Саулюсом Сквернялісом у квітні поточного року.
Нагадаємо, у 2016 році товарообіг України та Литви склав 750,7 млн доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС до кінця цього року оприлюднить список офшорів з “непрозорою” діяльністю
Крім того, 17 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС 17 грудня. На ньому планується продовжити переговори щодо Угоди про асоціацію, в тому числі договору щодо створення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність. pic.twitter.com/JqAmZoR6Xf— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 грудня 2018 р.