Україна планує наростити обсяги морських вантажоперевезень із Литвою

“Володимир Гройсман відзначив активну наступальну позицію Литви в просуванні ідеї Європейського інвестиційного плану для України на різних міжнародних майданчиках, звернув увагу на високу динаміку торговельно-економічного співробітництва і значні перспективи збільшення обсягів вантажних перевезень між портами Чорного і Балтійського морів, у тому числі контейнерним потягом „Вікінг”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг двосторонньої торгівлі між країнами торік перевищив 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у 2017 році вантажообіг у морських портах України протягом усього періоду демонстрував позитивну динаміку. За 12 місяців минулого року морські порти України обробили 132,9 млн тонн вантажів, що на 0,9% або на 1,2 млн тонн більше, ніж у 2016 році.