Украина планирует нарастить объемы морских грузоперевозок с Литвой

“Владимир Гройсман отметил активную наступательную позицию Литвы в продвижении идеи Европейского инвестиционного плана для Украины на различных международных площадках, обратил внимание на высокую динамику торгово-экономического сотрудничества и значительные перспективы увеличения объемов грузовых перевозок между портами Черного и Балтийского морей, в том числе контейнерным поездом ”Викинг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем двусторонней торговли между странами в прошлом году превысил 1 млрд долларов.

Напомним, в 2017 году грузооборот в морских портах Украины в течение всего периода демонстрировал положительную динамику. За 12 месяцев прошлого года морские порты Украины обработали 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% или на 1,2 млн тонн больше, чем в 2016 году.