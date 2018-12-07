Украина и Литва увеличили товарооборот на 17%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Товарооборот между Украиной и Литвой за первые 9 месяцев текущего года вырос на 17%. Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины на странице в Twitter, передает УНН.
“Товарооборот между Украиной и Литвой за первые 9 месяцев текущего года вырос на 17%. И это является результатом работы углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность”, - говорится в сообщении.
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Отметим, что в денежном эквиваленте, по данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, товарооборот Украины с Литвой превышает 1 млрд долларов. Об этом глава украинского правительства сообщал во время встречи со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом в апреле текущего года.
Напомним, в 2016 году товарооборот Украины и Литвы составил 750,7 млн долларов.
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Кроме того, 17 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС 17 декабря. На нем планируется продолжить переговоры по Соглашению об ассоциации, в том числе договора о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Товарооборот между Украиной и Литвой за первые 9 месяцев текущего года вырос на 17%. И это является результатом работы углубленной и всеохоплючои зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность. pic.twitter.com/JqAmZoR6Xf— Петр Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018