Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться 17 грудня

“П’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі 17 грудня”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Високим Представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні, у рамках якої 17 грудня було обрано датою для п’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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17 вересня Віце-президент Європейської комісії, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні провела телефонну розмову з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. У Брюсселі заявили про готовність проаналізувати прогрес у здійсненні Угоди про асоціацію, в тому числі договору щодо створення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС 17 грудня.

Зазначимо, що із 57 законопроектів, необхідних для імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, ухвалено сім.

Нагадаємо, 16 вересня 2014 року відбулось синхронне затвердження ратифікації Верховною Радою і Європарламентом Угоди про асоціацію України з Європейським союзом. 1 вересня 2017 року угода набула чинності в повному обсязі.