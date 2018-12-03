Совет ассоциации Украина-ЕС состоится 17 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 17 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на недельный анонс событий в Европейском Союзе и Украине.
“Пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 17 декабря”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Павел Климкин с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, в рамках которой 17 декабря было избрано датой для пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.
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17 сентября Вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини провела телефонный разговор с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В Брюсселе заявили о готовности проанализировать прогресс в осуществлении Соглашения об ассоциации, в том числе договора о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ДВЗСТ) во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 17 декабря.
Отметим, что из 57 законопроектов, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, принято семь.
Напомним, 16 сентября 2014 года состоялось синхронное утверждение ратификации Верховной Радой и Европарламентом Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. 1 сентября 2017 года соглашение вступило в силу в полном объеме.