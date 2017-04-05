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Україна та Литва мають наростити товарообіг до 1 млрд дол. - В.Гройсман

Україна та Литва мають наростити товарообіг до 1 млрд дол. - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна та Литовська Республіка мають вивести обсяг двостороннього товарообігу на докризовий рівень до 1 млрд доларів. Такого показника вважає за потрібне досягти Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, про що він зазначив під час зустрічі з Прем'єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

"За даними 2016 року ми вийшли на товарообіг в орієнтовно 750 млн доларів. Це хороша цифра, але ми ще не дійшли до кризового рівня нашої двосторонньої торгівлі. Тому, я думаю, якби ми взяли орієнтир на те, щоб вийти на 1 млрд доларів нашого товарообігу, було б дуже добре", - запропонував В.Гройсман.

У цьому контексті він виступив за активізацію роботи Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, що сприятиме координації співробітництва країн в економічній сфері.

У свою чергу С.Сквярняліс зауважив високий рівень взаємодії країн у сфері бізнесу, водночас виступив за активізацію економічного співробітництва та більшого використання двостороннього потенціалу.

Сторони також торкнулися питання поглиблення співробітництва України та Литви в енергетичній, військово-технічній, транспортній сферах, туризму та освіти.

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Довідка: за результатами 2016 року товарообіг України та Литви склав 750,7 млн доларів: експорт зріс на 9,3% порівняно з 2015 роком і склав 258,2 млн доларів, імпорт скоротився на 10,9% і склав 492,5 млн доларів, негативне сальдо торгівлі склало 234,3 млн доларів і зменшилося на 82 млн доларів порівняно з 2015 роком.

У січні 2017 року експорт українських товарів до Литви зріс на 54,4% порівняно з січнем 2016 року і склав 27,6 млн доларів, імпорт зріс на 26,2% і склав 26,5 млн доларів.

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