Украина и Литва должны нарастить товарооборот до 1 млрд долл. - В.Гройсман

"По данным 2016 мы вышли на товарооборот в ориентировочно 750 млн долларов. Это хорошая цифра, но мы еще не дошли до кризисного уровня нашей двусторонней торговли. Поэтому, я думаю, если бы мы взяли ориентир на то, чтобы выйти на 1 млрд долларов нашего товарооборота, было бы очень хорошо", - предложил В.Гройсман.

В этом контексте он выступил за активизацию работы Межправительственной украинского-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, что будет способствовать координации сотрудничества стран в экономической сфере.

В свою очередь С.Сквярнялис заметил высокий уровень взаимодействия стран в сфере бизнеса, в то же время выступил за активизацию экономического сотрудничества и большего использования двустороннего потенциала.

Стороны также затронули вопрос углубления сотрудничества Украины и Литвы в энергетической, военно-технической, транспортной сферах, туризма и образования.

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Справка: по результатам 2016 товарооборот Украины и Литвы составил 750 700 000 долларов: экспорт вырос на 9,3% по сравнению с 2015 годом и составил 258 200 000 долларов, импорт сократился на 10,9% и составил 492 500 000 долларов, отрицательное сальдо торговли составило 234 300 000 долларов и уменьшилось на 82 млн долларов по сравнению с 2015 годом.

В январе 2017 экспорт украинских товаров в Литву вырос на 54,4% по сравнению с январем 2016 года и составил 27600000 долларов, импорт вырос на 26,2% и составил 26500000 долларов.