Кубів: Литва привела в Україну китайських інвесторів

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на жовтень 2018 року Литва інвестувала в економіку України майже 140 млн дол., при чому литовські компанії не лише самі приходять, але й приводять партнерів з інших країн - наприклад, Китаю. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає УНН.