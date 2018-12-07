Кубів: Литва привела в Україну китайських інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на жовтень 2018 року Литва інвестувала в економіку України майже 140 млн дол., при чому литовські компанії не лише самі приходять, але й приводять партнерів з інших країн - наприклад, Китаю. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає УНН.
"Товарообіг між Україною та Литвою у 2017 році зріс на понад 40%, а за 9 місяців 2018 року ще на більш як 17%. Станом на жовтень 2018 року Литва інвестувала в економіку України майже 140 млн доларів США, і тільки у 2018 році зростання становило 15 млн доларів. При чому литовські компанії не лише самі приходять, але й приводять партнерів з інших країн - наприклад, Китаю", - повідомив він.
З його слів, це є сигналом для потенційних інвесторів, що українська економіка стабільна, вона працює і розвивається.
Кубів наразі бере участь в IV Українсько-Литовському економічному форумі. З його слів, учасники - понад 400 компаній та галузевих асоціацій, серед яких ІТ-компанії, інноваційні, зі сфери торгівлі, промисловості, енергетики, банківського сектору та багатьох інших.
Додамо, 7 грудня Україну відвідує з офіційним візитом президент Литви Даля Грібаускайте. Заплановані переговори глав України та Литви у рамках засідання Ради Президентів двох країн та підписання низки двосторонніх документів.
Наразі Даля Грібаускайте уже у Києві, її зустрів біля Маріїнського палацу Президент Петро Порошенко.
Нагадаємо, найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина.