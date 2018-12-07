Кубив: Литва привела в Украину китайских инвесторов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на октябрь 2018 года Литва инвестировала в экономику Украины почти 140 млн долл., причем литовские компании не только сами приходят, но и приводят партнеров из других стран - например, Китая. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.
"Товарооборот между Украиной и Литвой в 2017 году вырос более чем на 40%, а за 9 месяцев 2018 года еще на более 17%. По состоянию на октябрь 2018 года Литва инвестировала в экономику Украины почти 140 млн долларов США, и только в 2018 году рост составил 15 млн долларов. Причем литовские компании не только сами приходят, но и приводят партнеров из других стран - например, Китая", - сообщил он.
По его словам, это является сигналом для потенциальных инвесторов, что украинская экономика стабильна, она работает и развивается.
Кубив сегодня участвует в IV Украинско-Литовском экономическом форуме. По его словам, участники - более 400 компаний и отраслевых ассоциаций, среди которых ІТ-компании, инновационные, из сферы торговли, промышленности, энергетики, банковского сектора и многих других.
Добавим, 7 декабря Украину посещает с официальным визитом президент Литвы Даля Грибаускайте. Запланированы переговоры глав Украины и Литвы в рамках заседания Совета Президентов двух стран и подписание ряда двусторонних документов.
Сейчас Даля Грибаускайте уже в Киеве, ее встретил возле Мариинского дворца Президент Петр Порошенко.
Напомним, больше всего из стран ЕС в Украину инвестировала Германия.