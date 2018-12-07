Кубив: Литва привела в Украину китайских инвесторов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на октябрь 2018 года Литва инвестировала в экономику Украины почти 140 млн долл., причем литовские компании не только сами приходят, но и приводят партнеров из других стран - например, Китая. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.