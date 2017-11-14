ЄС до кінця цього року оприлюднить список офшорів з “непрозорою” діяльністю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Євросоюз до кінця 2017 року представить список країн офшорів, у якому компанії і приватні особи ведуть фінансову діяльність, уникаючи національного оподаткування. Про це заявив єврокомісар з питань економіки і фінансів П’єр Московісі в інтерв’ю італійській програмі Report, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми обіцяли підготувати „чорний список“ так званих податкових раїв до кінця 2017 року. ЄС буде суворий до тих, хто цього заслуговує”, — сказав П’єр Московісі.
За його словами, ЄС відслідковує 90 країн і якщо вони “не хочуть потрапити в цей список, вони повинні прийняти всі встановлені правила Євросоюзу”.
“Ми працюємо над реформою системи контролю фінансових посередників, і без сумніву їх діяльність повинна бути більш прозорою”, — зазначив єврокомісар.
Повідомляється, що ЗМІ оприлюднили список італійців в скандалі з офшорами в рамках міжнародного розслідування під назвою “Paradise Papers”.
Згідно цього списку, в офшорній фінансової діяльності були викриті американські підприємці, близькі до президента Дональда Трампа, відомі політики, актори і навіть королева Великобританії Єлизавета II.
В Італії допоки не було виявлено відомих гучних імен ні зі світу політики, ні зі світу шоу -бізнесу або спорту. В більшості, фігурують компанії, а також одна ватиканська освітня організація, а також викрита компанія Vitrociset, що займається системами безпеки, які поставляються міністерству оборони Італії.
Як повідомляв УНН, згідно з даними “Paradise Papers”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.