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ЄС до кінця цього року оприлюднить список офшорів з “непрозорою” діяльністю

ЄС до кінця цього року оприлюднить список офшорів з “непрозорою” діяльністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Євросоюз до кінця 2017 року представить список країн офшорів, у якому компанії і приватні особи ведуть фінансову діяльність, уникаючи національного оподаткування. Про це заявив єврокомісар з питань економіки і фінансів П’єр Московісі в інтерв’ю італійській програмі Report, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Ми обіцяли підготувати „чорний список“ так званих податкових раїв до кінця 2017 року. ЄС буде суворий до тих, хто цього заслуговує”, — сказав П’єр Московісі.

За його словами, ЄС відслідковує 90 країн і якщо вони “не хочуть потрапити в цей список, вони повинні прийняти всі встановлені правила Євросоюзу”.

“Ми працюємо над реформою системи контролю фінансових посередників, і без сумніву їх діяльність повинна бути більш прозорою”, — зазначив єврокомісар.

Повідомляється, що ЗМІ оприлюднили список італійців в скандалі з офшорами в рамках міжнародного розслідування під назвою “Paradise Papers”.

Згідно цього списку, в офшорній фінансової діяльності були викриті американські підприємці, близькі до президента Дональда Трампа, відомі політики, актори і навіть королева Великобританії Єлизавета II.

В Італії допоки не було виявлено відомих гучних імен ні зі світу політики, ні зі світу шоу -бізнесу або спорту. В більшості, фігурують компанії, а також одна ватиканська освітня організація, а також викрита компанія Vitrociset, що займається системами безпеки, які поставляються міністерству оборони Італії.

Як повідомляв УНН, згідно з даними “Paradise Papers”, які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.

 

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